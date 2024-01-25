Появились первые фото памятника, который установят на могиле Александра Градского

Знаменитый скульптор Вадим Церковников показал, каким будет памятник на могиле композитора Александра Градского. Проект уже давно готов, но, когда его установят, пока неизвестно, так как родственники не могут получить разрешение у вдовы артиста.

После смерти Градского члены его семьи обратились к автору памятника Федору Шаляпину в Москве. По словам близких музыканта, он хотел, чтобы после его кончины на кладбище установили «огромную глыбу». Церковников к этому пожеланию прислушался, но сделал все по-своему. В эфире программы «МАЛАХОВ» он продемонстрировал уменьшенную версию мемориала.

«Камень весит 35 тонн. Что это за камень? Это камень его музыки. Вот рояль, вот гитара. Вот этот вот занавес, который должен быть вырублен в камне», - рассказал скульптор.