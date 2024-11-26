Появились новые подробности борьбы актера Селиванова и его экс-супруги за общую дочь

В Симоновском районном суде Москвы состоялось заседание по делу актера Владимира Селиванова и его бывшей жены Виктории Маркиной. Супруги спорят из-за алиментов и места жительства их общей дочери Евы.

На прошедшем заседании Селиванову и Маркиной дали время для мирового соглашения. Виктория явилась в суд с адвокатом Иваном Кормовым. Она пояснила, что изначально хотела уладить все мирным путем, но их мнения с Владимиром по поводу суммы алиментов разошлись.

Как пояснила Виктория, она не требовала от звезды «Реальных пацанов» 700 тыс. рублей. Сумма была абсолютно другой, утверждает она.

«Действительно, в мирном соглашении указана эта сумма, но она была указана лицом не совсем компетентным. Сумма, которая мне требовалась для содержания ребенка, он ее знает», — рассказала экс-жена артиста в разговоре с Super.ru.

Адвокат Селиванова Нанэ Арутюнян отметила, что Владимир готов определить место жительства и сумму алиментов. По ее словам, актер в добровольном порядке перечисляет 200 тыс. рублей ежемесячно на содержание ребенка. Также она отметила, что Ева зарегистрирована с отцом по одному и тому же адресу.

Маркова добавила, что Ева редко видится с Владимиром из-за его занятости.

Недавно артист в социальных сетях заявил, что его бывшая супруга является зависимым человеком, которому необходимо взять на себя ответственность и пройти процесс реабилитации, чтобы заново научиться жить.