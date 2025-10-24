Появились новости о состоянии госпитализированного актера Збруева

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что артиста Александра Збруева выписали из больницы.

Как пояснил Варшавер, 87-летнего Збруева выписали из больницы днем 24 октября. По его словам, артист уехал домой «в очень хорошем состоянии».

«Пожелаем Александру Викторовичу скорее вернуться на подмостки театра», — рассказал руководитель «Ленкома» ТАСС.

7 октября Збруев вызвал домой бригаду скорой помощи из-за спазмов в области живота. После самостоятельно обратился в больницу, где его обследовали и отправили на биопсию для уточнения диагноза. В ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили образование, похожее на опухоль. В связи с этим его перевели из НИИ им. Склифосовского в специализированный центр для углубленного обследования. Однако жена звезды не подтвердила тревожные новости и заявила, что Александр проходил плановую госпитализацию.

Напомним, Збруев рассказывал о желании вернуться на сцену после выписки из больницы.