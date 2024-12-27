Появились новости о состоянии больного раком Николая Дроздова: вот что известно

Прошлой осенью 87-летнему ученому Николаю Дроздову поставили диагноз «рак предстательной железы». В декабре того же года журналисты сообщали о ремиссии. Телеведущему стало значительно лучше после курса гормонотерапии.

Ведущий «В мире животных» прошел курс гормонотерапии в начале декабря. Из-за повышенной утомляемости ему пришлось постоянно находиться в постели. Супруга ученого Татьяна Петрова рассказала, что Дроздову стало лучше — он возобновил регулярные тренировки и начал вести активный образ жизни, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ежедневно Дроздов занимается на велотренажере на даче по полчаса. Семья хочет подарить ему еще один тренажер со спинкой для занятий в квартире.

Семья встретит 2025 год на даче. Татьяна Петровна будет самостоятельно накрывать на новогодний стол. Любимые салаты ее супруга — селедка под шубой и оливье с курицей. Дроздовы давно отказались от алкоголя и не пьют шампанское под бой курантов.

Ранее у телеведущего диагностировали прогрессирующую глаукому. Сообщалось, что из-за болезни он может совсем ослепнуть.