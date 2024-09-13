Появились новости о самочувствии госпитализированного Бедроса Киркорова

Недавно госпитализированного артиста Бедроса Киркорова выписали из больницы. Отец короля российской поп-эстрады чувствует себя хорошо и посещает процедуры.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Киркорова-старшего выписали из больницы 10 сентября. Артисту прописали препараты для восстановления. Также ему рекомендовали больше гулять и не нервничать.

Бедрос Киркоров утверждает, что хорошо себя чувствует и посещает процедуры.

31-го августа, появилась информация о том, что народный артист России был экстренно доставлен в больницу из-за проблем с легкими. Сообщалось, что ему стало плохо рано утром: певец не смог дышать. Рядом оказалась его помощница, которая сразу же вызвала скорую. По предварительным данным, врачи выявили у него сердечную недостаточность.

Осенью прошлого года врачи отказались делать операцию на сердце звезды. Медики пришли к выводу, что он может просто не перенести хирургическое вмешательство.

Журналисты писали, что 6 сентября Бедросу Киркорову провели операцию для проверки работы кардиостимулятора. Но он опроверг эти новости.