Браслеты сработали: Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина заподозрили в попытке побега

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. Как пишет Telegram-канал Mash, у бывших супругов несколько раз сработали электронные браслеты.

По данным источника, у Лерчек датчик отреагировал на попытки снятия дважды. В связи с этим по месту проживания блогерши в Истринский район выезжала опергруппа.

Так как Чекалина находилась дома, браслет заменили.

Артем Чекалин отбывает домашний арест по другому адресу, однако и его аппарат внезапно дал сбой. Специалисты предположили, что бывший муж Лерчек либо отходит от своего особняка слишком далеко, либо виноваты радиопомехи. Напомним, Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК расследуют уголовное дело о выводе средств за рубеж в отношении Чекалиных. Пока фигурантов всего двое, однако в скоро времени их число может увеличиться до трех.