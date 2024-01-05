Появились фотографии могилы Вахтанга Кикабидзе спустя год после похорон, об этом сообщает Утро.ру.

15 января 2023 года на кладбище в Тбилиси похоронили известного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Народный артист Грузинской ССР упокоился рядом с женой, которую пережил всего на 14 месяцев.

Жители Грузии прощались с Кикабидзе всей страной, а на его могилу венки прислали многие знаменитости, среди которых была и Алла Пугачева.

Спустя год после похорон могила Кикабидзе выглядит аккуратной, на ней установлен небольшой памятник с крестом и надписью «Буба» — именно так актера подписывали в титрах к фильмам. На могиле стоит скромный букет свежих роз и флаги Грузии и Украины. Кикабидзе был не только актером, но еще и политиком. С 2020 по 2023 год он был депутатом парламента Грузии и активно поддерживал Украину.