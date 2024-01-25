Появилась запись в реестре юрлиц: Валерий Гергиев официально возглавил Большой театр

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр. Запись о том, что он является руководителем организации, появилась в реестре юридических лиц.

На это обратило внимание издание Kp.ru.

«Большой театр России с 23 января возглавляет Валерий Гергиев», - приводит сайт сообщение из базы СПАРК.

Гергиев сменил на посту Владимира Урина – тот возглавлял театр в течение 10 лет. Слухи о его уходе с поста начались осенью 2023 года.

1 декабря стало известно, что Гергиев будет возглавлять Большой театр. Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом Гергиев остался руководителем Мариинки – он был не готов расстаться с театром. Согласно документу, он должен находиться на посту 5 лет. Урин ушел по собственному желанию.