Новым гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев

Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра, сменив на этом посту Владимира Урина. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, сейчас Гергиева представляют коллективу Большого как руководителя.

Согласно распоряжению, Валерий Гергиев будет находиться на посту генерального директора пять лет. Он будет руководить объединенной дирекцией двух театров: Мариинского и Большого.

Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Ранее появились слухи о том, что в Большом театре сменится руководитель. В частности, одной из причин стал балет «Щелкунчик», ради билетов на который люди были вынуждены сутками стоять на морозе.

Эта ситуация возмутила не только общественность, но и артиста балета Николай Цискаридзе. Он считает, что у зрителей должна быть возможность приобретать билеты онлайн. Также он рассказал об опасности постановки для самих артистов. Спектакль стоит в афише чередой, поэтому артисты не смогут отдохнуть и восстановиться. Этим обусловлены травмы и текучка в театре, сказал Цискаридзе.