«Не хотела видеть ее»: приемная дочь Понаровской объяснила, почему не пришла на похороны сына певицы

Приемная дочь певицы Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала, почему не приехала на похороны брата. По ее словам, она не хотела видеть артистку в подавленном состоянии.

Анастасия появилась в семье звезды, когда ей было 11 месяцев. Ирина долго не могла родить сама, поэтому решила удочерить малышку. Но, когда девочке было три года, она забеременела, и у нее появился сын Энтони. В четыре года Кормышеву вернули в детдом. Это сделал муж Понаровской, когда она была на гастролях.

После этого с братом Анастасия увиделась уже в 16 лет. Мальчик ей показался «наидобрейшим», и она видела, как сильно его любила мать. По ее мнению, даже слишком.

О смерти Энтони девушка узнала от знакомого, но на похороны прийти не решилась. В шоу «Звезды сошлись» на НТВ она призналась — ее соболезнования Ирине не помогли бы пережить горе.

«Я не хотела видеть ее в таком состоянии. Я представляю, что с ней творится и, я думаю, что вместе с ним ушло ее сердце. Конечно, я соболезную, но ей это сейчас не поможет никак абсолютно», - поделилась Анастасия.

Ранее Елена Проклова дала совет похоронившей сына Ирине Понаровской, как пережить горе.