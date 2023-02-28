Появилась надежда: Авербух рассказал о состоянии Костомарова на сегодняшний день

Друг и коллега фигуриста Романа Костомарова Илья Авербух, который редко дает комментарии по поводу болезни спортсмена, заявил, что знает всю информацию о лечении и общается с медиками. При этом он боится что-либо сообщать – пока слишком рано, так как ситуация постоянно меняется.

«Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами», - сказал Авербух и добавил, что «Рома справится с этим ударом судьбы».

Он намекнул, что появился «луч надежды», но при этом «ситуация действительно очень сложная». Авербух упрекнул журналистов за то, что те «перекручивают» информацию. Он попросил, чтобы сейчас звучало больше слов поддержки и было меньше инсинуаций.

Авербух поделился, что вместе с женой Костомарова Оксаной Домниной было принято решение о продолжении работы его шоу. Часть выручки от представлений отправляют на финансовую помощь фигуристу.

«Разумеется, если человек купил билет — часть средств мы направим на помощь Роме и его семье», - сказал Авербух.

Ранее он рассказывал, как Домнина справляется с трагедией мужа.