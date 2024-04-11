Появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела против Бориса Гребенщикова*

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман заявил о наличии оснований для возбуждения уголовного дела против музыканта Бориса Гребенщикова*(Признан иноагентом на территории РФ). По мнению телеведущего, певец «наговорил на статью».

В шоу «Сорян, это пранк» Вассерман прокомментировал недавний пранк над Гребенщиковым*. Напомним, что ему позвонили под видом иностранного журналиста, и он признался, что боится быть депортированным в Россию, поэтому и избегает поездки в некоторые страны. Депутат не стал отрицать, что бояться артисту действительно есть чего.

«Основание для возбуждения уголовного дела есть, а вот что покажет расследование, я не берусь гадать, потому что тут важно множество нюансов», - отметил Вассерман.

Публицист также прокомментировал концерт, который музыкант дал в поддержку Украины. Гребенщиков* рассказывал, что выучил 12 миллионов евро. Однако, как предположил Анатолий Александрович, деньги переводил не он, а организаторы выступления.

Ранее Борис Гребенщиков* рассказал, почему не сможет вернуться в Россию. По его мнению, если он приедет, его лишат концертов.

*(Признан иноагентом на территории РФ)