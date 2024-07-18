Появилась информация о состоянии актера Романа Попова, у которого нашли рак мозга третьей степени

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», заявил, что победил рак и «чист». Напомним, у артиста обнаружили рак третьей степени, из-за болезни он сильно похудел.

«Я победил онкологию, я счастлив, я чист! И посвящаю себя семье и профессии», - сказал Попов изданию Teleprogramma.pro.

Сброшенный из-за болезни вес частично вернулся. Иногда Попову приходится набирать килограммы для роли. Однажды его попросили потолстеть на 50 кг – актер набрал 30 кг, но потом скинул 16 из них.

Сейчас актер проводит время с семьей – с августа у него запланированы съемки «в бесчисленном количестве фильмов и сериалов». Он старается до конца обустроить новый дом – доделывает последние штрихи.

«Я многодетный кормящий отец. В нашем доме шумят домашние животные, дети, и я наслаждаюсь этим», - поделился Попов.

Ранее дочь актера Алена Делона Анушка показала фото отца из парикмахерской. Поклонники заметили, что артист «не меняется», хотя сообщалось, что у него нашли рак и болезнь Альцгеймера.