«Поясняет за стиль»: молодая жена Евгения Петросяна вновь публично оконфузилась

Татьяна Брухунова всегда привлекала к себе внимание публики. И причиной этого является не только брак знаменитости с Евгением Петросяном, но и ее чувство стиля. Многие звезды шоу-бизнеса, как и пользователи Сети, неоднократно критиковали Татьяну за «модные провалы» и неумение сочетать вещи. Недавно супруга юмориста поделилась новым снимком, чем вновь спровоцировала разговоры о своем стиле.

Рассмотрев внимательно фото, публика заметила, что под одеждой заметны этикетки. После этого Брухунову заподозрили в том, что она сдает поношенные наряды в магазин после сделанной фотографии. К слову, возлюбленная Евгения не стала молчать и ответила всем негодующим.

«Жаль, что вы не знаете, но у этого производителя внутренняя этикетка имеет внушительный размер», — высказалась знаменитость.

К слову, в ситуацию решила вмешаться Ксения Собчак, которая неоднократно критиковала стиль Татьяны. В своем Telegram-канале журналистка не поверила словам Брухуновой и поддержала мнение пользователей Сети.

«Моя заветная поясняет за стиль. Интересно, что за прием такой, что бирка с острыми углами должна так торчать. Буду знать», — написала Ксения.

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