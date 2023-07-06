«Парижский шик по-саратовски»: Ксения Собчак вновь высмеяла Викторию Боню в Сети

Вражда блогеров Ксении Собчак и Виктории Бони началась еще несколько лет назад, и с каждым годом их соперничество становится все более интересным для поклонников. Телеведущие не атакуют друг друга открыто, и все их «выпады» носят весьма саркастичный характер. Однако не все так тактичны как Ксения Анатольевна, и часто ее оппонентка подвергается травле от менее «мягких» пользователей.

Высмеивают Викторию за многое, но в основном за довольно неоднозначные заявления. Например, о пользе и целебном свойстве психоделиков. Недавно же на сторону блогера встала журналистка Надежда Стрелец. Она высказала мнение, что довольно странных личностей в Интернете и шоу-бизнесе действительно много, но страдает от хейта по какой-то причине только Боня. Из-за этого она уверена, что массовую травлю на нее «заказывают».

То, что Виктория постоянно подвергается критике из-за «заказа», повеселило Ксению Собчак. В своем Телеграм-канале она прокомментировала слова Стрелец и отметила, что обожает обеих девушек за их размышления. «У девушек много общего. Оказывается, их обеих высмеивают не за привычку изображать «парижский шик по-саратовски», а просто злые завистливые люди типа Собчак тратят миллионы на их «травлю». Обожаю обеих!» - написала Ксения Анатольевна.

Впрочем, после этого сообщения Собчак поспешила впервые за долгое время похвалить Викторию Боню. А именно за новую прическу. Недавно она сделала каре, и журналистка заметила, что ей оно идет.

Ранее Виктория Боня, побывавшая на Каннском кинофестивале, обратилась к Ксении Собчак и посмеялась над тем, что ее не пригласили на мероприятие.