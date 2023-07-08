Повзрослевшая дочь Юлии Началовой поразила поклонников снимками из Турции

Жена Евгения Алдонина поделилась снимками с отдыха в Турции, которые в очередной раз поразили фанатов. На кадрах 16-летняя дочь Юлии Началовой очень похожа на звездную мать. Поклонники отметили сходство их улыбки и глаз.

Об этом сообщает StarHit.

Отец старается всячески поддерживать дочку и уделять ей больше времени. Старшая дочь Алдонина унаследовала от мамы и талант, девочка записывает треки, снимается в тв-проектах и даже играет в спектаклях.

«Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», — так Вера отмечает, что хоть внешне она похожа на маму, их творчество совершенно разное.

Напомним, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. В 2019 году артистка попала в больницу с серьезными осложнениями болезней, которые долгие годы ее мучили. С каждым днем ее состояние ухудшалось. Вскоре она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Теперь Вера трепетно хранит воспоминания о матери и старается не порочить ее имя.

Ранее мы писали, что известно о сыне певицы Юлии Началовой от суррогатной матери.