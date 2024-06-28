Повзрослевшая дочь певицы Юлии Началовой окончила школу. Об этом стало известно из соцсетей.

17-летняя Вера Алдонина окончила школу — фотографией с отцом Евгением Алдониным и бабушкой Таисией Николаевной девушка поделилась в соцсетях. На кадрах наследница певицы позирует рядом со школой — на ее груди красуется лента выпускницы.

Подписчики похвалили снимки и заявили, что девушка очень похожа на свою мать: «Глаза Юлии», «Мамина радость, папина гордость», «Удачи тебе в жизни! Юлечка гордится тобой, ты ее продолжение!».

Алдонина окончила частную московскую школу с углубленным изучением иностранных языков — впереди у девушки сдача экзаменов и поступление в вуз.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Юлии Началовой снялась для выпускного альбома в блузе с галстуком.