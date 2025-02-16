«Повзрослел благодаря второй половине»: сын Олега Табакова рассказал об отношениях с новой возлюбленной

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел откровенно рассказал, как новая возлюбленная изменила его жизнь. В интервью журналу Men Today актер признался, что «повзрослел» в отношениях и стал серьезнее относиться ко многим вещам.

Несколько лет назад Павел Табаков расстался с коллегой Софьей Синицыной, родившей ему дочь Мию. Однако экс-возлюбленные сохранили теплые отношения, а актер старается проводить как можно больше времени с девочкой. Недавно 29-летний актер представил публике свою новую избранницу. По словам звездного наследника, отношения с ней заставили его пересмотреть взгляды на жизнь.

«Повзрослел благодаря моей второй половине, которая воспитывает во мне сдержанность и рациональность. Мы все успокаиваемся, становишься более трезвым. Проходит максимализм, когда думаешь, что весь мир принадлежит тебе», — поделился Павел Табаков.

Звезда сериала «Беспринципные» признался, что в отношениях старается не утраивать сюрпризы, поскольку сам не приветствует подобное.

«Сам не люблю сюрпризы, поэтому стараюсь их не делать. Всегда чувствую себя неловко, когда мне их делают. Поэтому не хочу ставить других в такое положение. В голове все может быть прикольно, а по факту — не очень», — объяснил сын Олега Табакова.

По информации СМИ, новой возлюбленной Павла Табакова стала его продюсер и пиар-директор Ксения Ермоленко. Девушка не является публичной личностью, о ней известно лишь то, что она на шесть лет старше актера.

Ранее мы писали о том, что Павел Табаков появился на публике с новой возлюбленной.