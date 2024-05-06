Повысила размер гонорара: раскрыта цена возвращения Кристины Орбакайте в Россию

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте готова вернуться в Россию, чтобы выступать на закрытых мероприятиях. Цена ее выступлений выросла с 4,5 млн рублей до 5,5 млн рублей по сравнению с декабрем 2023 года.

После отъезда из России дочь Аллы Пугачевой запланировала осенний тур по США и Канаде: в графике артистки 10 городов. На данный момент певица готова выступать в России на корпоративах. При этом совсем нет спроса на ее концерты в американских пабах, пишет Telegram-канал Mash.

Райдер исполнительницы не изменился. Она также требует дорогие авто премиум-класса, лучшие отели, охрану, а главное — полную секретность.

В январе 2024 года Кристина впервые за долгое время прилетела в Россию из США и анонсировала свои выступления в регионах. Она посетила и несколько светских мероприятий, но встретилась лишь с негодованием публики. Возмущения также вызвало награждение Орбакайте в Москве. Концерты артистки начали отменять по всей стране, а спустя некоторое время она вернулась в США к своей семье.

Напомним, после массовой отмены гастролей по городам России и отъезда из страны певица Кристина Орбакайте решила напомнить о себе и показать, что находится в прекрасной форме. В своем блоге она опубликовала видео, на котором предстала перед поклонниками в облегающем платье черного цвета.