«Повторять тот же жест, который он сделал у нас»: почему SHAMAN не поедет на «Интервидение» в Саудовскую Аравию

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, больше не будет принимать участие в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил, что в 2026 году конкурс состоится в Саудовской Аравии и заверил, что от России будет выбран достойный участник.

Отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии Дронова, который представлял страну на конкурсе в этом году, Швыдкой ответил: «Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас».

Напомним, «Интервидение» прошло в 2025 году в Москве. Россию представил певец Ярослав Дронов, который после выступления неожиданно отказался от борьбы за призовое место. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили резко раскритиковал музыкальный конкурс «Интервидение». Он заявил о крайне низком профессиональном уровне исполнителей, которые «чудовищно пели».