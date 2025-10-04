«Нижайший уровень, пели чудовищно»: Отар Кушанашвили раскритиковал «Интервидение»

Телеведущий Отар Кушанашвили резко раскритиковал музыкальный конкурс «Интервидение». В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист заявил о крайне низком профессиональном уровне исполнителей, которые «чудовищно пели».

Отар Кушанашвили оказался солидарен с Викой Цыгановой, посчитавшей, что организаторы «Интервидения» провели некачественный отбор вокалистов. Шоумен также согласился с Юрием Лозой, который отметил: качество звука на конкурсе было низким для мероприятия такого уровня.

«Я обрету понимание среди профессионалов, которые [тоже] отметят нижайший уровень участников конкурса? Кто поддержал меня? Юрий Лоза, Иосиф Пригожин. В кои-то веки я в чем-то согласен с Иосифом Пригожиным», — заявил Отар Кушанашвили.

Не прошел телеведущий и мимо выступления участника от России SHAMAN. Отар Кушанашвили возмутился, что продюсер Игорь Матвиенко высоко оценил номер певца.

«Я из Грузии, а там поют в колыбели. Пели чудовищно, но самое удивительное, что люди, которых я люблю, например, Игорь Матвиенко, продолжают настаивать, что SHAMAN блестяще спел. Игорь, человек с безупречным вкусом! Ну какие это деньги?» — высказался журналист.

Шоумен также выразил сомнение в том, что «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей.

«Какие 4 миллиарда? Никто не знает, что „Интервидение“ прошло, кроме монгольских юрт, где смотрели, потому что там сестра по материнской линии выступала», — отметил телеведущий.

Напомним, Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» состоялся 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье. В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. SHAMAN попросил членов жюри не оценивать его выступление. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее Отар Кушанашвили осудил поступок SHAMAN, отказавшегося от баллов на «Интервидении»: «С чего такая заносчивость? Ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере».