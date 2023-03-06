Повторяет судьбу бабушки: у уехавшего в США Никиты Преснякова обнаружили болезнь Пугачевой

Еще в конце прошлого года Никита Пресняков перебрался в США, хоть сам так и не подтвердил свою эмиграцию. Уже несколько месяцев он налаживает свою жизнь за границей, а недавно к нему переехала и жена Алена Краснова. Теперь артист много работает, осваивая новое для себя дело – создание клипов, а его супруга в это время развлекается и возвращаться в Россию даже не собирается.

Временами сын Кристины Орбакайте отправляется отдохнуть вместе с женой. Так, несколько недель назад они с друзьями устроили себе насыщенные выходные, в ходе которых сходили в ресторан, встретили закат на обрыве, а потом поиграли в боулинг. Теперь же их развлечения стали немного другими. Как сообщила Алена, недавно они побывали в казино, причем посещают они это заведение точно не в первый раз.

В Сети поклонники артиста всполошились, так как помнят, что знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько лет назад буквально болела азартными играми. Ее зависимость была настолько сильной, что она проигрывала огромные суммы. Только на момент 2012 года Примадонна оставила в казино около двух с половиной миллионов долларов. Так что, возможно, любовь к этому делу передалась и ее внуку. Другие же члены знаменитой семьи от подобной зависимости не страдают.

Не поддерживает в этом деле Преснякова и его жена. Алена Краснова призналась, что в ней совершенно нет азарта. Она рассказала, что всегда, когда они с мужем ходят в казино, она выводит первый же выигрыш.