«Какой же кайф»: сбежавший сын Орбакайте четыре часа провел с 77-летней женщиной
Никита Пресняков рассказал о съемках клипа с 77-летней Долли Партон.
Фото: Starface.ru
31-летний сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал о съемках клипа с американской исполнительницей Долли Партон. Кантри-певице 77 лет, и съемочной группе давалось 4 часа, чтобы успеть все сделать.
По признанию Преснякова, Партон «зарядила всю съемочную группу своей энергетикой». При этом перед командой стояли непростые задачи.
«Нужно было успеть снять исполнительницу за 4 часа. А весь клип за 5», - сообщил музыкант.
Он признался, что обычно съемки занимают 12 часов и «каждый клип – это испытание».
«Но какой же кайф испытываешь, когда все удачно завершил и отдаешь смонтированный и покрашенный проект», - продолжил восхищаться Пресняков проделанной работой.
Ранее сообщалось, что Пресняков сменил имидж и начал выступать под псевдонимом.