«Какой же кайф»: сбежавший сын Орбакайте четыре часа провел с 77-летней женщиной

31-летний сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал о съемках клипа с американской исполнительницей Долли Партон. Кантри-певице 77 лет, и съемочной группе давалось 4 часа, чтобы успеть все сделать.

По признанию Преснякова, Партон «зарядила всю съемочную группу своей энергетикой». При этом перед командой стояли непростые задачи.

«Нужно было успеть снять исполнительницу за 4 часа. А весь клип за 5», - сообщил музыкант.

Он признался, что обычно съемки занимают 12 часов и «каждый клип – это испытание».

«Но какой же кайф испытываешь, когда все удачно завершил и отдаешь смонтированный и покрашенный проект», - продолжил восхищаться Пресняков проделанной работой.

Ранее сообщалось, что Пресняков сменил имидж и начал выступать под псевдонимом.