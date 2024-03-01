Племянники актера Алексея Булдакова оставили его вдову без наследства

Вдова актера Алексея Булдакова судится за наследство с его племянниками. Интересует Людмилу квартира. Об этом сообщил ее друг и официальный представитель сайту PROZVEZD.

По словам Эдуарда Гладкова, в декабре 2023 года Булдакова подписала доверенность на Сергея Булдакова и тем самым дала ему согласие распоряжаться ее имуществом. Он же, в свою очередь, на следующий же день после этого подарил недвижимость Людмилы Андреевны своему родному брату.

«Не знаю, что они ей говорили, это будет выяснять следствие», - поделился Эдуард.

Гладков уверен, что родственники актера воспользовались болезнью женщины. Дело в том, что у Булдаковой, по его словам, Альцгеймер, деменция и Паркинсон. Также, как сообщил представитель, ему известно, что у племянников Алексея есть судимость за мошенничество.

Отметим, что на данный момент вдова продолжает жить в квартире, которая по документам ей уже не принадлежит. Судебные разбирательства продолжаются.

Ранее стало известно, что спустя 359 дней уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа прекратили.