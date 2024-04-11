«Повторить нельзя»: звезда «Я шагаю по Москве» заявил о невозможности ремейка

Народный артист России Евгений Стеблов рассказал, почему фильм «Я шагаю по Москве» до сих пор не получил ремейк. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению актера, атмосфера оригинальной картины является неповторимой.

«Я считаю, что нельзя снять хороший ремейк «Я шагаю по Москве», как нельзя дважды войти в одну реку. Эта картина – запечатлённое на экране мгновение. Она по атмосферности – как ощущение любви с первого взгляда. Это фильм-настроение. Такое повторить нельзя», – поделился Стеблов.

Кроме того, артист отметил, что фильм режиссера Георгия Данелии по-прежнему остается актуальным, а также обладает зрительской любовью. Он объяснил подобное явление легкостью, царившей на съемочной площадке киноленты.

«Он легкий как воздух. Время идет, социальная жизнь меняется, а на фильме это не отражается благодаря затронутым в нем вечным понятиям. В киноленте совпали все компоненты: поэтическая суть сценария Геннадия Шпаликова, музыка Андрея Петрова и игра актёров. Мы не делали большого количества дублей, многое снималось с первого», - заключил он.

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