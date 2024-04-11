16-летняя дочь Алексея Панина* пробовалась на роль в сериале «Слово пацана»

16-летняя дочь Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) пробовалась на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Звездный отец рассказал о пробах дочери в эфире шоу «И Грянул Грэм».

Как выяснилось, 16-летняя Анна могла появиться в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова. Школьница записывала видеовизитку, когда режиссер только начинал работу над сериалом. Звездный отец помогал ей на самопробах. Однако их старания были безуспешными: услышав фамилию девочки, Крыжовников не стал утверждать ее на роль.

«Когда Жора запускался с этим проектом, мы еще жили в Испании. Аня записала ему видеовизитку. Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. Дочка в это кино не попала», — высказался актер.

После рассказа о несостоявшейся карьере в кино Анны Алексей заявил, что тоже хочет поработать с Жорой. По его мнению, режиссер делает интересные проекты.

«То, что он делает, мне нравится. Актерам, сыгравшим в «Слове пацана», я верю», — резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что Алексей бедствует за границей. Подробности смотрите в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ