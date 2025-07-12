Повторил судьбу умершего в 39 лет брата: звезда «Танцплощадки» Евгений Дворжецкий погиб в страшной аварии

12 июля исполнилось бы 65 лет актеру Евгению Дворжецкому. Он снялся в фильмах «Танцплощадка» и «Узник замка Иф» и стал звездой советского кино, но его жизнь оборвалась в 39 лет. По трагическому совпадению артист повторил судьбу брата, погибшего в том же возрасте. Об этом рассказывает aif.ru.

Судьбы двух единокровных братьев Владислава и Евгения Дворжецкого поразительно похожи — они стали известными актерами, но их ждал трагический конец — оба умерли с разницей в 21 год. Старший брат прославился после ролей в картинах «Солярис», «Земля Санникова», «Капитан Немо», но скоропостижно скончался в 39 лет от приступа острой сердечной недостаточности. А через 21 год не станет и младшего брата — он погибнет в аварии.

Евгений Дворжецкий обрел всесоюзную известность, снявшись в лентах «Танцплощадка», «Узник замка Иф», «Графиня де Монсоро». Актер создавал на экранах яркие образы, и никто не мог подумать, что его ждет трагическая смерть на заре карьеры. 1 декабря 1999 года артист ехал по Москве на своей «девятке» с другом Константином Карасиком на консультацию врачей. У Евгения Дворжецкого подозревали бронхиальную астму, но диагноз не подтвердился. Тогда на обратном пути актер решил позвонить жене, чтобы поделиться радостью. Однако, как сообщалось, набирая номер, он не заметил знака «Уступи дорогу» и столкнулся с грузовиком. Младший брат Владислава Дворжецкого скончался мгновенно от полученных травм, а его коллега выжил.

Вокруг трагической гибели 39-летнего актера до сих пор ходят разные слухи: говорят, что причиной аварии стало нарушение им правил дорожного движения. Ничто не предвещало беды — в том же году у Евгения Дворжецкого родился сын, он также готовился к новым ролям в кино и театре.

«То, что произошло, просто нелепая случайность, которая бывает один раз в жизни. Все, что потом писали в газетах: якобы он перепутал педали и нажал на газ — полная чушь! Ничего он не путал. С ним этого просто не могло произойти», — рассказывал Константин Карасик.

Ранее мы писали о том, что старшая сестра исполнителя хита «Девочка моя синеглазая» Жени Белоусова повторила трагическую судьбу брата.