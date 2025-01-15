«Это клеймо»: Михаил Шац* пожаловался, что присвоение статуса иноагента лишает почти всего

Шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал привычку поздравлять со статусом иноагента. Он признался, что это не повод для радости, а «клеймо».

Соответствующая публикация появилась в личном блоге ведущего 15 января.

«Это не подвиг, не награда и уж точно не повод для радости. Это метка. Клеймо. Напоминание, что тебя больше нет», - написал Шац*.

Он добавила, что иноагентство – не звание героя. На практике присвоение этого статуса означает «лишение почти всего: прав, работы, имущества, будущего». Шац* пожаловался, что вынужден заполнять «бессмысленные формуляры», а его стена во «ВКонтакте» сплошь состоит из унизительных отчетов.

«Но самое нелепое, тебя еще и поздравляют… Давайте говорить честно: это не повод для гордости. Это расправа», - добавил Шац*.

Он призвал не поздравлять иноагента, а вместо этого задуматься, почему «допустили существование такого явления».

Ранее ведущий рассказывал, что прилетел к беременной дочери в Португалию.

*признан иноагентом на территории РФ