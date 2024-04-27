«Повесила мне этот ярлык»: за что Филипп Киркоров никогда не простит Любовь Успенскую

Певец Филипп Киркоров не простит коллегу Любовь Успенскую за «бестактную вещь», которую она сделала. Речь идет о ее высказывании про «женоненавистника».

Исполнитель признался, что «всю жизнь боготворил женщин»: маму, поклонниц.

«Поэтому, когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня, и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось, и я решил, что подобное прощать нельзя», - сказал Киркоров в шоу «Сплетни Шейкер», которое выйдет на МУЗ-ТВ 30 апреля. На высказывание артиста обратил внимание сайт Kp.ru.

Киркорову «обидно», если что-либо не имеет отношение к истине, как в данном случае.

Ранее певец рассказал о здоровье 91-летнего отца Бедроса, а также поделился мнением о новой помощнице отца Татьяне. Музыкант отметил, что 2 июня отцу исполнится 92 года и, «дай Бог», получится отпраздновать его день рождения.

Говоря о его сиделке, певец заявил: та постоянно отчитывается и присылает фотографии Бедроса – как он поживает, что ел и пил. Киркоров назвал женщину «прекрасным человеком», отметил ее доброту, внимание и заботу по отношению к отцу.