«Ем борщ, а там пожеванная жвачка»: дочь Даны Борисовой пожаловалась на мамину еду

18-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой дала [интервью](https://vk.com/video-210930814_456243086?ysclid=mfphy6f0ow933227466 Алене Жигаловой. Полина рассказала о пластических операциях и необычных кулинарных экспериментах матери.

Несмотря на то, что в семье есть домработница, телеведущая любит что-нибудь приготовить сама. Наследница рассказала, что у мамы не всегда получается накормить ее чем-то вкусным. Она вспомнила один случай из жизни.

«Мама очень любит готовить, но я не советую тебе пробовать ее шедевры. Потому что недавно у нас в меню, значит, был борщ. Я его ем и чувствую, что там жвачка пожеванная. Я говорю: «А что это такое? Это такая специя». А она: «Ой, я готовила, наверное, выпала изо рта случайно», — поделилась подробностями дочь знаменитости.

Девушка отметила, что конфликтов из-за быта в семье нет. Они с мамой любят проводить время вместе, но из-за плотных рабочих графиков это получается не так часто, как хотелось бы. У 18-летней девушки тоже есть работа – она устроилась на один из телеканалов.

Борисова была категорически против начала карьеры дочери.

«Она мне сказала, что я никто, и любая работа у меня будет только из-за нее. А я сказала, что это офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички», – рассказала Полина.

Она добавила, что мать грозилась звонить на телеканалы и просить не брать девушку на работу.

