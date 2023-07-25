Повлияла личность артистки: в Турции со скандалом отменили концерт Ани Лорак

Концерт певицы Ани Лорак в Турции, запланированный в Анталье на 29 июля, отменили. В планы артистки вмешалась украинская диаспора – она направила жалобы с требованием не допустить выступления.

Об отмене мероприятия сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин. Владельцы концертной площадки с пониманием отнеслись к ситуации.

Воронин объяснил, что учитывалась «роль личности артистки» в ситуации со специальной военной операцией. Если бы концерт состоялся, могли появиться «репутационные последствия», пишет News.ru.

Билеты на концерт больше не продают. За уже купленные билеты вернут деньги.

Ранее сообщалось, что звезда сменила образ и вместо прямых волос сделала объемные кудри. Артистка показала новый имидж во время отдыха с испанцем Исааком Виджраку. Пара посетила ОАЭ.