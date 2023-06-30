Певица Ани Лорак удивила переменами во внешности и показала новый имидж с кудрями

В своем личном блоге певица Ани Лорак опубликовала серию видео, на которых показала, как проводит время с новым возлюбленным Исааком Виджраку. На кадрах видно, что звезда сменила образ — теперь у нее объемные кудри: до этого исполнительница в основном ходила с прямыми волосами.

Об изменениях во внешности артистки сообщает Газета.Ru.

Сейчас певица вместе с избранником отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах. До этого звезда показала, как они катались на яхте.

Напомним, о новом романе Ани Лорак стало известно в феврале этого года, когда певица выложила в соцсети пост с возлюбленным. Пара познакомилась в Греции, когда мужчина позвал звезду на свои тренинги по ретриту.

Возлюбленный Ани — испанец, который живет на Ибице. Ранее Исаак был женат, он предыдущего брака у него есть двое детей.

Ани Лорак, в свою очередь, также была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них есть общая дочь София. Недавно девочке исполнилось 12 лет. По случаю дня рождения Ани Лорак устроила вечеринку, где присутствовал ее новый возлюбленный. Кстати, отец Софии на торжество не приехал.