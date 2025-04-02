«Повезло»: молодая жена 63-летнего Игоря Бутмана выложила фото в третью годовщину брака
© Komsomolskaya Pravda/East News
Жена джазмена Игоря Бутмана Анна Львова выложила фото в годовщину их свадьбы. Соответствующая публикация появилась в личном блоге девушки.
Анна опубликовала две фотографии. Одна из них сделана в загсе в важный день. На другой показаны два обручальных кольца в коробочке, на которой написан бренд украшений.
«1.04.2022. Моменты», - подписала снимки Львова.
Под постом появились многочисленные поздравления в адрес пары. «Прекрасные! Поздравляем вас от всей души. Любви бесконечной», «Ура! Уверенно идете!», «С рождением красивой и творческой семьи», «Как же Игорю повезло», - говорилось в комментариях.
Публикацию оценили многие знаменитости, включая продюсера Иосифа Пригожина, певца Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову и других.
Напомним, журналистка Анна Львова – четвертая жена 63-летнего джазмена. Детей у пары нет.
Ранее саксофонист рассказывал, что «страшно влюбился» в будущую жену. После двух лет отношений Бутман сделал девушке предложение.