«Меня колбасило»: Игорь Бутман рассказал о начале романа с молодой женой

В 2022 году саксофонист Игорь Бутман женился на журналистке Анне Львовой, которая моложе его на 32 года. Народный артист во время знакомства не разглядел в девушке будущую избранницу, но спустя время «страшно влюбился» в нее.

Анна познакомилась с артистом, когда решила взять у него интервью. Тогда Бутман даже не думал, что влюбится в очаровательную блондинку. Тем более, его смущала большая разница в возрасте.

Однако девушка сразу привлекла музыканта своей красотой и умением говорить. Он предложил ей пообедать перед концертом, а после — поужинать. Затем Анна посетила следующее выступление Бутмана, и уже тогда артист, заметив взаимную симпатию, начал ухаживать за ней.

Их отношения начались, когда Анна переехала в Москву. Игорь помог ей с работой и понял, что по уши влюбился в молодую журналистку.

«Вдруг в какой-то момент я понял, что просто страшно влюбился. Она уже почти переехала ко мне, а потом уехала куда-то. И меня колбасило», — рассказал он в разговоре со Светланой Бондарчук.

Спустя два года после знакомства Бутман сделал девушке предложение. На важный шаг он решился прямо во время концерта. Игорь характеризует жену как необычного и очень яркого человека.

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