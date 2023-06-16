«Повезло, что киста не лопнула»: 25-летней невестке Валерии провели неотложную операцию

Невестка певицы Валерии 25-летняя Лиана Шульгина перенесла неотложную операцию. Ей вырезали 10-сантиметровую кисту – при таком размере опухоль могла лопнуть.

Шульгина испытывала незначительное недомогание перед госпитализацией, но не придавала этому значение. Позже УЗИ показало, что внутри образовалась «киста почти 10 сантиметров, еще и с перекрутом» (вероятно, речь идет о кисте яичника – прим. «Страсти»).

«Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком размере и нужно срочно оперировать», - поделилась невестка Валерии. Ее слова приводит StarHit.

Девушку все это время поддерживал супруг. Шульгина пожаловалась, что прием гормонов «это жесть». Сейчас она еще испытывает физическую боль, но в эмоциональном плане чувствует себя «просто супер».

Ранее мы писали, что невестку Валерии раскритиковали за ее отношение к дочери. В Сети обратили внимание на то, что девушка уделяет много времени себе и встречам с друзьями.