НАШ ШОУБИЗ
21:40, 16 июня 2023
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«Повезло, что киста не лопнула»: 25-летней невестке Валерии провели неотложную операцию

Невестке певицы Валерии вырезали десятисантиметровую кисту, которая могла лопнуть.

«Повезло, что киста не лопнула»: 25-летней невестке Валерии провели неотложную операцию

Фото: Freepik

Невестка певицы Валерии 25-летняя Лиана Шульгина перенесла неотложную операцию. Ей вырезали 10-сантиметровую кисту – при таком размере опухоль могла лопнуть.

Шульгина испытывала незначительное недомогание перед госпитализацией, но не придавала этому значение. Позже УЗИ показало, что внутри образовалась «киста почти 10 сантиметров, еще и с перекрутом» (вероятно, речь идет о кисте яичника – прим. «Страсти»).

«Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком размере и нужно срочно оперировать», - поделилась невестка Валерии. Ее слова приводит StarHit.

Девушку все это время поддерживал супруг. Шульгина пожаловалась, что прием гормонов «это жесть». Сейчас она еще испытывает физическую боль, но в эмоциональном плане чувствует себя «просто супер».

Ранее мы писали, что невестку Валерии раскритиковали за ее отношение к дочери. В Сети обратили внимание на то, что девушка уделяет много времени себе и встречам с друзьями.

Источник фото:Freepik
Источник:StarHit
Теги:
Валерия
невестка
операция
киста яичника
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