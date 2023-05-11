«Это еще в мягкой форме»: в Сети раскритиковали невестку Валерии за ее отношение к дочери

В последнее время все внимание публики приковано к наследнику Валерии. Несколько лет назад Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой, которая недавно родила ему дочь Селин. Молодая семья находится под пристальным наблюдением пользователей Сети. Сначала все обсуждали вероятное расставание супругов, а теперь фолловеры набросились на Лиану с критикой.

Дело в том, что девушка ведет довольно активный образ жизни: она много путешествует, занимается собой и нередко встречается с друзьями. Пользователи Сети удивились, как при наличии маленького ребенка можно все успеть. Вот почему невестка Валерии услышала нелестные комментарии в свой адрес.

«Мне постоянно пишут: "Вы вообще с ребенком бываете?". Ногти и дома сделать можно". И это еще в мягкой форме написано», — пожаловалась Лиана.

К слову, у девушки нашелся ответ для всех негодующих. По ее мнению, дети не понимают, что мама с ними находится постоянно, при этом они всегда чувствуют, когда родительница пребывает в плохом состоянии. Вот почему Лиана считает: нужно уделять время не только наследникам, но и самой себе.

«Дети очень хорошо чувствуют плохое настроение мамы и перенимают его. Если у вас есть время на себя, обязательно им воспользуйтесь», — резюмировала невестка Валерии.

Ранее Анастасия Костенко сообщила о реакции Тарасова на увеличение груди. Девушка обмолвилась: «Не любил большие объемы». Полное высказывание Костенко читайте в этой статье.