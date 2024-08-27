«Повезло Анжелике с мужем»: Агутин и Варум показали романтику на репетиции конкурса

Певец Леонид Агутин появился на репетиции популярного проекта вместе с женой Анжеликой Варум и сделал ей массаж у всех на глазах. Кадры с парой опубликовал портал mk.ru.

В последнее время Варум редко появляется в публичном пространстве, а в одно время даже ходили слухи, что она покинула Россию. Леонид при этом продолжал давать концерты, но исполнял совместные треки без Варум – к примеру, на недавнем сольном выступлении в «Лужниках». Появились слухи о разводе.

Как оказалось, Леонид и Анжелика не только не расстались, но и не потеряли романтику в отношениях. Так, на репетиции одного популярного проекта они сидели рядом, а в какой-то момент певец стал делать супруге массаж, нежно поглаживая ее за шею и плечи.

«Повезло Анжелике с мужем», – цитирует источник зрителей в зале.

При этом Агутина не смущало наличие публики и фотокамер. Они буквально не отрывались друг от друга. Исполнительница была счастлива.

Отмечается, что 27 августа пара должна поприсутствовать на закрытии международного конкурса молодых исполнителей.

Ранее мы писали о том, что Агутин и Лепс с Кибой приехали на «Новую волну», несмотря на ураган. Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале сообщила: «Все залило дождем. Красной дорожки нет, ничего нет».