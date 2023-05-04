Повезет на могилу Зайцева: к дому Пугачевой в Грязи доставили белые цветы

Женщина доставила охапку белых цветов к дому певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Не исключено, что Примадонна отвезет букет на могилу модельера Вячеслава Зайцева, который был похоронен 4 мая в Щелкове.

Эксклюзивные кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На видео женщина с цветами, перевязанными лентой, подходит к замку Пугачевой в Грязи. Ей открыли ворота, но, разумеется, не сама певица.

После доставки букета журналисты поинтересовались, сама ли Пугачева заказала цветы. На это женщина спросила: «А вы кто такие?» Каких-либо комментариев не последовало.

Напомним, проводить модельера в последний путь пришли единицы из числа знаменитостей. Сама же Примадонна 3 мая прилетела в Россию. Говорилось, что она пойдет на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, но по Зайцеву решение не принято.

Модельер скончался 30 апреля от внутреннего кровотечения. Тело Зайцева отправляли в судебный морг – врачи подозревали, что он умер не естественной смертью.