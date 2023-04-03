«Поверьте моему слову»: в Сети раскрыли пол будущего ребенка Зепюр Брутян и Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали главными ньюсмейкерами 2022 года. Дело в том, что сначала молодые люди сыграли внезапную, но пышную свадьбу, а затем все стали говорить о беременности супруги Павла. Долгое время актеры никак не реагировали на подобные домыслы, однако в феврале 2023 года они наконец-то подтвердили новость о грядущем пополнении в семье. Сейчас Зепюр находится на последних месяцах беременности, вот почему публику интересует пол будущего ребенка. Не получив ответа на свой вопрос, фолловеры решили самостоятельно провести расследование.

По единогласному мнению подписчиков, Брутян и Прилучный ожидают сына. Свою позицию пользователи Сети поспешили объяснить: «Старые люди поговаривали, если живот формы груши, то будет мальчик. Я и дочери Славы предсказала пол ребенка. Так и вышло, поверьте моему слову».

К слову, ни сам Павел, ни его супруга пока никак не комментировали предположения подписчиков. Видимо, звездное семейство раскроет пол младенца только после его рождения.

Ранее беременная Зепюр Брутян заявила, что из-за своего положения не может долго ходить. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 34-летняя Кристина Асмус раскрыла истинную причину набора лишнего веса. Уже несколько недель пользователи Сети критикуют актрису. По словам подписчиков, поправившись, Асмус стала похожа на экс-супруга Харламова. Кроме того, все стали подозревать знаменитость в новой беременности. К слову, у Кристины нашелся ответ для негодующих.