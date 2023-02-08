«Поверьте, мне есть, с чем сравнивать»: бывший муж Шукшиной рассказал о ее предпочтениях в сексе

Мария Шукшина была замужем трижды, и ни один из браков не был для актрисы счастливым. Первым ее супругом стал однокурсник Артем Трегубенко, вторым другой приятель по университету Алексей Касаткин, а третьим юрист Борис Вишняков. И с каждым расставание ведущей «Жди меня» давалось крайне тяжело.

Развод с Касаткиным сопровождался скандалом, так как он похитил их маленького сына Макара. Вернуть его удалось только после вмешательства правоохранительных органов. Это был один из самых ужасных периодов в жизни артистки. Да и в принципе, как признавался сам Алексей, их совместная жизнь сопровождалась постоянными ссорами и конфликтами. Но в этом был небольшой плюс, так как они довольно страстно всегда оканчивались.

По словам экс-супруга Шукшиной, она весьма темпераментная женщина, и это сильнее всего раскрывалось в постели. Именно секс в их браке запомнился Касаткину больше всего, ведь, несмотря на все предрассудки, Мария никогда не являлась скромницей и ханжой.

«После скандалов был такой шикарный секс! Я не жалею ни об одном дне, проведенном рядом с этой женщиной. А, поверьте, мне есть, с чем сравнивать. Шукшина была моей третьей женой», - поделился Алексей с изданием «Экспресс газета».

Ранее дочь Марии Шукшиной рассказала, как сильно боялась в детстве ссор матери с Касаткиным.