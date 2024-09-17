«Поверить не могу»: 33-летняя певица Ханна публично обратилась к Пашу

Певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, трогательно поздравила своего мужа, продюсера Павла Курьянова (Пашу) с днем рождения. Гендиректору лейбла Black Star исполнился 41 год.

«С днем рождения, моя любовь! Искренняя, настоящая, взаимная. Такая, как бывает однажды в жизни. Поверить не могу, что за годы вместе, мы поздравляем тебя все большим составчиком. Лучший муж, лучший папа, лучший друг!» - написала Ханна в своем блоге.

Она также призналась, что перед сном всегда загадывала именно такого мужа и отца своим детям.

«Ты лучшее, что со мной случалось и для того, чтобы тебе об этом напомнить, не нужно ждать особенного повода», — заключила артистка.

Ханна и Пашу познакомились в 2010 году и в 2015 года поженились. Пара воспитывает двух дочерей.

Ранее Ханна рассказала, что старается поддерживать романтические отношения с мужем. Она всегда предлагает избраннику отвлечься от работы и на пару дней отправиться в романтическое путешествие. При этом певица посетовала, что все приходится организовывать самой.