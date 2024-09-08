«Повелись на разработки»: Ида Галич высказалась об отношениях с женатым мужчиной

Ида Галич против того, чтобы начинать отношения с женатыми мужчинами.

Блогерша высказалась у себя в социальных сетях о личной жизни. Она подчеркнула, что никогда в жизни не засматривалась на занятого парня, тем более если он еще и женат. По словам Иды, женщинам такое практиковать нельзя. Однако и осуждать любовь она не в праве.

Галич уверена, что нельзя разрушать чужое счастье. Кроме того, женатый мужчина всегда выглядит и ведет себя так, как нравится его супруге. Поэтому после развода он вряд ли останется таким, каким был раньше с экс-женой, а идеальная картинка любви может разрушиться.

«Как правило, если он женат, вы общаетесь с парой, ведь он выглядит, пахнет и ведет себя так, как нравится его жене. Вы видите результат ее работы тоже. Не думайте, что он такой классный сам по себе. Вы скорее всего повелись на ее разработки», — сообщила Галич у себя в блоге.

Также Ида подчеркнула, что нужно выбирать такого мужчину, с которым можно построить крепкие и долгие отношения, а женатый молодой человек всегда будет связан с запретной любовью.

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