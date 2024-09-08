«Ничего хорошего не выйдет»: Ирина Салтыкова осудила женщин, мечтающих о богатом мужчине

Ирина Салтыкова высказалась о женщинах, мечтающий найти себе богатого мужчину.

Бывшая солистка группы «Мираж» призвала всех девушек начать надеяться на себя, а не на богатого парня. По мнению Ирины, каждый человек должен самостоятельно прийти к успеху. В данном случае женщине необходимо начать вкладываться в себя, а не в поиски мужа-миллиардера.

«Те, кто пользуется внешностью и ищет богатого мужчину, останутся одинокими. Ничего из этого хорошего не выйдет. Человек просто должен знать, что жизнь его зависит от него конкретно, не от какого-то мужика. Мужчина может побаловать, а потом очень сильно разбаловать. Надо верить в себя, вкладывать в себя по возможности», — высказалась Салтыкова в YouTube-шоу «Звездная мама».

Также певица поделилась, что гордится своей дочерью Алисой, ведь у нее совсем другие ценности. Девушка мечтает добиться больших высот благодаря своему упорству и желанию самообразовываться. Алиса понимает, что вся жизнь зависит только от нее самой, а не от чужого мужчины.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Салтыкова публично унизила Викторию Боню в ее же шоу.