«Поведение животного»: Людмила Поргина устроила скандал на шоу об Ирине Болгар

Людмила Поргина сравнила Ирину Болгар с животным на шоу Малахова.

75-летняя актриса Людмила Поргина стала гостьей шоу «МАЛАХОВ», на котором обсуждались отношения бывшей жены Павла Дурова Ирины Болгар и ее родственников.

Близкие Болгар рассказали, что женщина состояла не в лучших отношениях со своей матерью. Когда та умерла, она проигнорировала похороны матери и отказалась помогать с ее погребением деньгами. В это время Болгар уже встречалась с Павлом Дуровым.

Такое отношение женщины повергло в шок Людмилу Поргину.

«Я считала, что родители — это святое! Кто тебе жизнь дал? Бог? Нет! Твои родственники! Это надо знать. И не похоронить… не поцеловать на прощание маму… Даже не знаю. Мне напоминает это поведение какого-то животного! Она не знает любви!» — заявила артистка.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева высказалась об Ирине Болгар.