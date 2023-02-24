«До июля выключится»: тяжелобольного Андрея Губина ждет страшная участь

Популярный в 90-х певец Андрей Губин больше 15 лет назад покинул сцену из-за проблем со здоровьем. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» признавался, что борется с серьезным заболеванием. Но недавно он сообщил, что возвращается на сцену. Поклонники очень рады этому, но астролог говорит, что мужчине надо готовиться к страшным потрясениям, которые могут быть в будущем.

Несмотря на боли, Губин все это время продолжал писать песни. В интервью он говорил, что готов представить несколько композиций, которые точно станут хитами. Известно, что сейчас звезда живет скромно и экономит. Он редко появляется на мероприятиях, а в шоу участвует ради заработка.

Известный астролог Екатерина Чантурия в своем микроблоге намекнула на трагический конец 48-летнего артиста.

«Гений! Без преувеличения, гений! Андрюша Губин, где он? У него карта (натальная) перестает работать – до июля выключится», – цитирует астролога Prozvezd.

По словам Екатерины, нервный тик, которым страдает музыкант, это признак влияния Урана – планеты-трансформатора и учителя. Если у человека появляется нервный тик, значит он не проработал какие-то аспекты своей жизни. Не выполнил свою программу жизни.

Астролог отмечает, что проработка Губина заключалась в том, что ему необходимо было вести публичный образ жизни. Артист должен был писать песни, исполнять их, но сам отказался от этого. По мнению Екатерины, из-за этого его нервная система не выдержала.

Ранее мы писали о причине болезни Андрея Губина и его плохого вида.