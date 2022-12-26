Поведение «участников» шоу вышло из-под контроля и довело Ляйсан Утяшеву до нервного припадка

Спортсменка и ведущая Ляйсан Утяшева во время записи шоу «Наследники и самозванцы» столкнулась с испытанием. Она до сих пор не может забыть эпизод, от которого испытала дикий ужас.

На съемках для очередного испытания участникам проекта были приготовлены тараканы. При этом Утяшева с детства боится насекомых – она держала себя в руках, пока «приглашенные гости» не разбежались по площадке.

Ведущая рассказала, что таракан залез по платью и дополз до головы. «Когда я почувствовала шевеление на голове, пришлось прервать кадр», - вспоминает этот эпизод Утяшева.

Она признается, что было страшно. Насекомое в конце концов достали из волос, но впечатления от данной ситуации у ведущей осталось надолго.

Ранее Утяшева пожаловалась, что лишилась сил, живя с юмористом Павлом Волей.