Ляйсан Утяшева теряет силы после развода с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева пожаловалась, что лишилась сил, живя с человеком, которому можно все.

Телеведущая, известная своим пристрастием к суровым диетам, призналась, что в последнее время ощущает во всем теле страшную слабость. Тем труднее Ляйсан терпеть рядом с собой человека, «которому можно все». Этот человек – муж Утяшевой, киноактер и ведущий «Comedy Club» Павел Воля.

На отдыхе он ест по 12 часов в сутки и при этом не прибавляет в весе, - откровенно завидует супруга.

Но сейчас девушку больше беспокоит собственное состояние. Не вполне ясно, вызваны ли приступы слабости изнуряющими ограничениями приема пищи – без мяса, без сахара, без подсластителей, без хлебобулочных изделий, без пакетированных соков и даже без йогуртов.

Или это проявление комбинированной атаки омикрона и обычного гриппа.

Как известно, в Москве уже началась эпидемия H1N1. Поклонники телеведущей уже рекомендуют ей срочно обратиться к врачам.