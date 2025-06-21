Поужинали за 180 тысяч рублей и прогулялись по набережной: как Галкин* отметил 49-летие в компании Пугачевой

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отпраздновал день рождения на Кипре в компании Аллы Пугачевой и детей. Семейство выбрало для торжества итальянский ресторан, принадлежащий украинскому бизнесмену.

Как выяснил Telegram-канал Mash, праздничный ужин обошелся 49-летнему Галкину* в 2 тысячи евро (180 тысяч рублей по текущему курсу -Прим.ред.)

Гостям подавали закуски, пиццу, рыбу, мясо и алкоголь. Алла Борисовна сидела отдельно от мужа и пила вино бокал за бокалом.

Звездное семейство попало на видео случайных прохожих. На кадрах видно, что 76-летняя Пугачева надела черную блузку в белый горох и бежевую юбку в пол. Талию исполнительница хита «Арлекино» подчеркнула широким кожаным ремнем с массивной пряжкой. Галкин* предпочел повседневный стиль: белую футболку и брюки в тон.

После ужина артисты вместе с детьми пешком и без охраны проследовали в свой особняк. Галкин* нежно держал Пугачеву за руку и нес ее дамскую сумку. Дети Лиза и Гарри шли немного впереди.

Сообщается также, что Галкин* изначально хотел отметить 49-летие на яхте «Оксана», но она была на техобслуживании. За аренду просят около 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей по текущему курсу -Прим.ред.) за восемь часов. Обычно, по данным местных жителей, семейство отмечает праздники на этой яхте.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что после 24 июня Пугачева и Галкин* прилетят в Латвию, так как у Максима* запланированы гастроли. Она также заверила, что пара посетит ее фестиваль «Лайма Рандеву» в июле, на котором будут выступать уехавшие из РФ артисты-иноагенты.

*Признан иностранным агентом на территории России