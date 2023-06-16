«Потянуло»: Макаревич* рассказал, как на сцене с Пугачевой чувствовал запах навоза

Певица Алла Пугачева даже после отъезда из России продолжает привлекать внимание поклонников. Недавно Примадонна появилась на концерте своего друга и коллеги Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), который прошел в Израиле.

Исполнительница даже вышла на сцену к солисту группы «Машина времени» и позировала с ним на фото. Как оказалось, в этот момент мужчина испытал неприятные чувства. Он рассказал, что в середине выступления изменился ветер. Об этом сообщается на сайте The Voice.

«Из полей орошения отчетливо потянуло коровьим дерьмом. Вот это было принципиально новое. Остальное было прекрасно, поскольку мы там не в первый раз», – поделился артист в интервью израильскому изданию «Детали».

Макаревич* отметил, что несмотря на запах, в этом зале хороший звук и прекрасная картинка, а также удобные места для зрителей.

Певец больше года не был в России, поэтому скучает по тем вещам, которые его когда-то окружали. В Москве у звезды осталось много предметов, которые он очень любит. Сейчас в Израиле он пытается найти что-то похожее. Особенно ему не достает своих уникальных книг.

«У меня дома в Москве осталось много книг с автографами. Я не ставил себе задачу собирать или специально выпрашивать, но так получалось – Левитанский, Окуджава, Аксенов, Веллер, Алешковский, Кабаков, Евтушенко... Стоят на полке», – говорит музыкант.

По словам Макаревича* в Израиле нет такой рыбалки, как в России. А еще, там нельзя просто встать и пойти утром за грибами. Для этих целей можно съездить в Финляндию, отмечает артист.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров перестал общаться с уехавшей Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ