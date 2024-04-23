Потухший взгляд: Лера Кудрявцева поразила своим видом после встречи с мужем

В минувшие выходные телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, и их дочерью Марией после заявления о расставании с мужем. Тогда многие решили, что между супругами наконец наладились отношения. Однако, по всей видимости, некоторые проблемы в браке все же еще остались.

Накануне Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге кадрами со съемок нового шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Телеведущая предстала перед камерой в новом образе: с челкой, голубыми линзами, ярким макияжем и вся в черном. Многие Сети отметили, что в таком виде знаменитость было сложно узнать.

Но больше внимания пользователи Сети обратили на то, что на опубликованных кадрах Лера Кудрявцева выглядела очень грустной, а ее взгляд был «пустым». Причина такого состояния неизвестна — или телезвезда устала во время съемок, или же переживает из-за ситуации с мужем.

Подписчики принялись поддерживать телеведущую, решив, что та беспокоится за отношения с супругом.

«Лера, все обязательно наладится», «Все понятно по глазам! Главное — не терять веру и продолжать бороться за любовь», — написали в комментариях.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария. Однако в январе этого года телеведущая заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Знаменитость не стала раскрывать причины расставания, но намекнула, что супруги разошлись из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Впоследствии выяснилось, что Лера Кудрявцева официально не подала на развод, а решила, что разрыв станет мотивацией для решения серьезной проблемы.

В прошлые выходные телеведущая впервые после новостей о расставании с мужем отправилась вместе с ним и дочерью на отдых за город. После этого в Сети заговорили о примирении супругов.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева вышла из себя после сообщений в СМИ о ее муже. Телеведущая опровергла слухи о том, что ее квартиру затопил пьяный муж.